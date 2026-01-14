Scoperta una truffa con una casa in affitto a Sperlonga

Recentemente è emersa una truffa relativa a un appartamento in affitto a Sperlonga. Un uomo di 64 anni ha risposto a un annuncio online e, dopo aver concordato i termini, ha versato 630 euro come acconto. Questa vicenda evidenzia l'importanza di verificare attentamente le offerte immobiliari e di diffidare da richieste di pagamento anticipate in assenza di garanzie.

