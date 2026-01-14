Scoperta una truffa con una casa in affitto a Sperlonga
Recentemente è emersa una truffa relativa a un appartamento in affitto a Sperlonga. Un uomo di 64 anni ha risposto a un annuncio online e, dopo aver concordato i termini, ha versato 630 euro come acconto. Questa vicenda evidenzia l'importanza di verificare attentamente le offerte immobiliari e di diffidare da richieste di pagamento anticipate in assenza di garanzie.
La truffa con un appartamento in affitto nella splendida località di Sperlonga. Un 64enne ha trovato l'annuncio online e si è poi accordato con l'inserzionista, versando anche una somma richiesta, 630 euro, sul suo conto corrente anticipo della locazione.Solo in seguito il malcapitato ha scoperto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: I cartelli con la finta casa in affitto apparsi nel Milanese: "Attenzione, è una truffa"
Leggi anche: Truffa sugli affitti online a Sperlonga: denunciata una donna
Case vacanze con truffa ad Ancona e Senigallia: intascavano l’anticipo e si dileguavano - Una doppia truffa “della casa vacanza” è stata scoperta dai carabinieri delle compagnie di Ancona e della stazione di Senigallia. ilrestodelcarlino.it
Fondi Agea, scoperta maxi truffa su pascoli inesistenti Richieste manipolate per... LEGGI L'ARTICOLO facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.