Scoperta a lavorare in nero mentre percepiva la NaSpi | maxi multa per una badante

Durante un controllo della Guardia di Finanza a Falconara Marittima, è stata scoperta una badante di nazionalità rumena che lavorava in nero mentre percepiva la Naspi. La verifica ha portato all’applicazione di una maxi multa, evidenziando l’importanza di rispettare le normative sul lavoro e sulla percezione delle prestazioni assistenziali. La vicenda sottolinea la necessità di controlli costanti per tutelare i diritti dei lavoratori e il corretto funzionamento del sistema previdenziale.

FALCONARA MARITTIMA – Lavoro in nero percependo parallelamente l'indennità di disoccupazione. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza, che nell'ambito dei controlli sul territorio, ha individuato una cittadina di nazionalità rumena che, pur beneficiando della "NaSpi" prestava servizio come.

