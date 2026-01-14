Scontro tra due auto ferito un 37enne

Un incidente tra due veicoli si è verificato in Largo Ottaviano Pieraccini, nel quartiere di Pescaiola ad Arezzo. Durante lo scontro, un uomo di 37 anni è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Due auto si sono scontrate mentre erano in marcia in Largo Ottaviano Pieraccini, nel quartiere di Pescaiola, ad Arezzo. L'incidente è avvenuto intorno alle 13, orario in cui sono stati attivati i soccorsi del 118 dell'Asl Toscana sud est. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l'ambulanza blsd. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

