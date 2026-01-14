Scontri in Iran | ucciso un ex studente dell' università di Messina

Yassin Mirzaei, ex studente dell'Università di Messina, è stato ucciso in Iran tra l'8 e il 9 gennaio, a Dareh Deraz, durante le proteste contro il regime. Mirzaei aveva frequentato l'ateneo siciliano fino a due anni fa. La sua morte si inserisce nel contesto delle recenti manifestazioni di protesta che coinvolgono il paese, evidenziando le tensioni politiche e sociali in atto.

Yassin Mirzaei, studente che fino a due anni fa frequentava l'università di Messina, è stato ucciso in Iran l'8 o il 9 gennaio, a Dareh Deraz, nel corso delle proteste contro il regime. Il giovane studiava scienze geofisiche per il rischio sismico e dopo gli studi era tornato nella sua città.

C'è anche uno studente che aveva frequentato l'Università degli Studi di Messina tra le vittime degli scontri e delle manifestazioni contro il regime che da settimane insanguino l'Iran.

L'Università di Messina ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Mirzaei e solidarietà alla comunità studentesca iraniana dell'Ateneo, che sta vivendo ore di forte apprensione e sofferenza.

Iran, scontri in tutto il Paese: migliaia di manifestanti in piazza facebook

#Iran. Teheran minaccia: se #Usa attaccano reagiremo contro #Israele e basi americane.Sarebbero decine i morti negli scontri in corso x.com

