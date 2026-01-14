Scomparsa di Annabella Martinelli | la Procura indaga per sequestro di persona

La scomparsa di Annabella Martinelli, 22enne di Padova, avvenuta il 6 gennaio, è al centro delle indagini. La Procura ha aperto un fascicolo per sequestro di persona, mentre forze dell’ordine e volontari cercano tra i Colli Euganei eventuali indizi sulla sua sorte. Le ricerche proseguono con attenzione e senza sosta, nella speranza di ritrovare la giovane in condizioni di sicurezza.

Proseguono senza sosta le ricerche di Annabella Martinelli, 22enne padovana scomparsa il 6 gennaio. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per sequestro di persona, mentre i carabinieri, insieme ai vigili del fuoco e ai volontari della Protezione civile, continuano a setacciare i Colli Euganei alla ricerca di qualsiasi traccia della giovane. L’ultima immagine. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Annabella è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza nella zona di Villa di Teolo la sera della scomparsa. Poco prima aveva ritirato due pizze da asporto, e circa dieci chilometri più avanti è stata trovata la sua bicicletta viola, legata a un palo con un lucchetto, accanto ai cartoni vuoti delle pizze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

