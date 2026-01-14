Scomparsa di Annabella Martinelli | la Procura indaga per sequestro di persona Le ultime immagini in bicicletta

La Procura di Padova ha aperto un’indagine per sequestro di persona in seguito alla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni scomparsa la sera dell’Epifania. Continuano incessanti le ricerche, che coinvolgono forze dell’ordine e volontari. Le ultime immagini mostrano Annabella in bicicletta, ma ancora si resta in attesa di sviluppi e di notizie certe sulla sua sorte.

Proseguono giorno e notte le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa universitaria 22enne di Padova scomparsa la sera del 6 gennaio, giorno dell’Epifania. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per sequestro di persona a carico di ignoti, mentre carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile continuano a setacciare l’area dei Colli Euganei, con un dispiegamento di forze che arriva fino a 70 operatori al giorno. L’ultima sera: da Padova a Villa di Teolo in bici. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Annabella è uscita di casa intorno alle 20, dall’abitazione dei genitori in zona Ospedali a Padova. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scomparsa di Annabella Martinelli: la Procura indaga per sequestro di persona. Le ultime immagini in bicicletta Leggi anche: Annabella Martinelli scomparsa a Padova, la procura indaga per sequestro di persona Leggi anche: Annabella Martinelli, si indaga per sequestro di persona: le ultime foto prima della scomparsa Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Scomparsa di Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona; Annabella Martinelli, le ultime immagini della 22enne scomparsa: in bici verso i Colli con due pizze da asporto; Annabella Martinelli scomparsa da Padova, ultime notizie: ricerche a Teolo e video, tutte le ipotesi; Giovane scomparsa, procura di Padova indaga per sequestro di persona. Annabella Martinelli scomparsa, procura indaga per sequestro di persona: le ultime news - Leggi su Sky TG24 l'articolo Annabella Martinelli scomparsa, procura indaga per sequestro di persona: le ultime news ... tg24.sky.it

Annabella Martinelli, proseguono le ricerche della studentessa 22enne scomparsa: droni, elicotteri e uomini sui colli euganei VIDEO - La Procura di Padova ha aperto un’indagine per sequestro di persona contro ignoti sulla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di giurisprudenza a Bologna e residente ... ilgazzettino.it

Scomparsa Annabella Martinelli, possibile svolta nelle indagini: la Procura indaga per sequestro di persona - C’è una possibile svolta nelle indagini sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la 22enne padovana che studia giurisprudenza a Bologna, svanita nel nulla dal 6 gennaio scorso. tpi.it

Scomparsa di Annabella Martinelli: la procura indaga per sequestro di persona

Padova, Annabella Martinelli scomparsa: aperta un’inchiesta per sequestro di persona facebook

Padova, Annabella Martinelli scomparsa: aperta un’inchiesta per sequestro di persona x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.