Scomparsa Anguillara si cerca nel lago

È in corso una ricerca nel lago di Bracciano per il corpo di Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa da Anguillara Sabazia. Le autorità stanno investigando per chiarire le circostanze della scomparsa e trovare eventuali tracce della donna. La comunità è in attesa di aggiornamenti mentre proseguono le operazioni di ricerca nella zona lacustre.

13.03 Si cerca nel lago di Bracciano il corpo di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia (Roma). I carabinieri con una motovedetta e i subacquei hanno avviato un'attività di ispezione dei fondali vicino al molo di Anguillara. Al momento è indagato dalla Procura di Civitavecchia il marito della donna. Una telecamera avrebbe inquadrato la donna entrare nella villetta in cui abitava e non uscire.

