Sciopero dei taxi in corso la protesta
È in corso uno sciopero dei taxi che durerà fino alle 22 di oggi, con manifestazioni in atto. Domani è previsto un incontro al Ministero dei Trasporti con il ministro Matteo Salvini, volto a discutere delle questioni sollevate dalla protesta. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono sviluppi ufficiali.
Sciopero dei taxi fino alle 22 di oggi. In corso la protesta. Domani è previsto, invece, l'incontro al Mit con il ministro Matteo Salvini. Si tratta di un doppio tavolo di confronto, prima con gli aderenti allo sciopero e, poi, con le sigle che non hanno aderito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Sciopero dei taxi. Ecco i motivi della protesta
Leggi anche: Sciopero nazionale dei taxi: protesta da Fiumicino a Montecitorio contro multinazionali e app
Sciopero dei taxi, in corso la protesta; Taxi, sciopero e proteste a Roma contro governo e app delle multinazionali. Salvini li convoca al Mit; Sciopero taxi 13 gennaio, 24 ore di stop: le ragioni della protesta e i disagi per cittadini e turisti; Domani c'è sciopero di 24 ore dei taxi: previsti a Roma corteo e proteste.
Sciopero taxi 13 gennaio, 24 ore di stop: le ragioni della protesta e i disagi per cittadini e turisti - Oggi, martedì 13 gennaio, è in corso in tutta Italia - msn.com
Sciopero taxi, tensioni e bombe carta a Roma. Salvini convoca i sindacati - L'agitazione è stata proclamata per manifestare contro il governo e contro l'ingresso nel settore di multinazionali come Uber. tg24.sky.it
Sciopero dei taxi, fermo totale in Toscana. Garantite solo le corse per le fasce deboli - Firenze, 13 gennaio 2026 – Dopo lo sciopero dei treni, la giornata di oggi si è caratterizzata per lo stop dei tassisti. lanazione.it
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
LIVE Sciopero nazionale taxi, la manifestazione a Montecitorio facebook
Il 100% dei commenti agli articoli sullo sciopero dei taxi di oggi conferma questa analisi e l’esasperazione - soprattutto romana - della totalità degli utilizzatori del servizio, con tanto di dati ed esperienze da horror, comuni a tutti noi. Con i tassisti che minaccian x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.