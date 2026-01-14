Sciopero dei taxi, in corso la protesta

È in corso uno sciopero dei taxi che durerà fino alle 22 di oggi, con manifestazioni in atto. Domani è previsto un incontro al Ministero dei Trasporti con il ministro Matteo Salvini, volto a discutere delle questioni sollevate dalla protesta. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono sviluppi ufficiali.

