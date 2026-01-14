Sci alpino i precedenti di Sofia Goggia a Tarvisio | 16 anni fa l’esperienza in Coppa Europa

Sofia Goggia ha gareggiato a Tarvisio già 16 anni fa in Coppa Europa, un’esperienza che segna il suo percorso nel mondo dello sci alpino. La tappa di Tarvisio, che ospita nuovamente una gara di Coppa del Mondo femminile nel 2026, rappresenta un importante ritorno per l’atleta e per lo sci italiano. Un’occasione per rivivere le radici di Goggia e seguire da vicino lo sviluppo di questa disciplina in Italia.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 torna in Italia e lo fa con l'appuntamento di Tarvisio (Udine) del prossimo fine settimana. Sulla pista denominata "Di Prampero" andranno in scena una discesa e un superG in una località che non vedeva l'arrivo del Circo Bianco da ben 15 anni. Sofia Goggia sarà come al solito una grande protagonista, anche se su questo pendio ha solamente una manciata di gare di esperienza, quando era solamente agli inizi della propria carriera. L'esordio della fuoriclasse bergamasca sulla pista friulana arriva il 9 marzo 2010 in Coppa Europa con 25° posto nella discesa vinta dalla svedese Kajsa Kling che precede la svizzera Rabea Grand, mentre completa il podio la tedesca Isabelle Stiepel.

