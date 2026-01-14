Schianto terrificante! La tragica fine del giovane Gabriele

Una tragica perdita ha colpito la comunità di Alcamo, dove Gabriele Calvaruso, 19 anni, è deceduto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri in viale Europa. L’incidente ha suscitato grande cordoglio tra residenti e autorità, sottolineando la rilevanza della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti sulle strade cittadine.

La comunità di Alcamo è scossa da una nuova tragedia della strada. Un giovane di appena 19 anni, Gabriele Calvaruso, ha perso la vita dopo un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri in viale Europa, una delle arterie più trafficate della città del Trapanese. La notizia della morte è arrivata nelle ore successive dal ospedale Villa Sofia di Palermo, dove il ragazzo era stato trasferito d'urgenza e ricoverato presso il Trauma Center. La corsa in ospedale e le condizioni critiche. Subito dopo l'impatto, le condizioni del giovane sono apparse estremamente serie.

