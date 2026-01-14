Scheletro ritrovato sulla spiaggia di Washington e identificato | il corpo è di Clarence Edwin Ed Asher ex sindaco dell’Oregon scomparso 20 anni fa

Uno scheletro ritrovato sulla spiaggia di Washington nel 2006 è stato identificato come Clarence Edwin “Ed” Asher, ex sindaco dell’Oregon scomparso vent’anni fa. La scoperta ha finalmente chiarito il caso, attribuendo il ritrovamento a un’annegamento avvenuto durante una battuta di pesca. La conferma dell’identità mette fine a un mistero che aveva suscitato molte domande nel corso degli anni.

Il mistero sembra risolto dopo ben vent'anni. Uno scheletro ritrovato su una spiaggia nello Stato di Washington nel 2006 è stato identificato con certezza come quello di un ex sindaco che sembrava sia annegato durante una battuta di pesca in Oregon. Clarence Edwin "Ed" Asher è stato dichiarato morto, dopo essere scomparso durante una battuta di pesca a Tillamook Bay, una piccola insenatura sulla costa dell'Oregon. La Guardia Costiera ha avviato un'estesa ricerca, sospesa il 6 settembre 2006, appena un giorno dopo la scomparsa di Asher, come riportato all'epoca dal The Astorian. L'ex sindaco aveva 72 anni al momento della scomparsa.

