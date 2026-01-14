Scendono da taxi abusivo e lanciano un pacco nel carcere minorile con all' interno cellulare e coltelli

Nel carcere minorile di Casal del Marmo, si è verificato un episodio di contrabbando, con persone che sono scese da un taxi non autorizzato e hanno tentato di introdurre un pacco contenente cellulare e coltelli. La presenza di tali oggetti rappresenta un rischio per la sicurezza e richiede interventi mirati per prevenire simili episodi in futuro.

La calza della Befana è arrivata in ritardo. Anzi, nel carcere di Casal del Marmo non è proprio arrivata. Un pacco con l'immagine della "vecchietta" simbolo dell'Epifania, infatti, è stato lanciato all'interno dell'IPM di Roma. Secondo quanto appreso da RomaToday ieri sera, intorno alle 23:30.

