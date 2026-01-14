Entrano in vigore le nuove disposizioni sul calcolo dell’Isee, introdotte dalla recente legge di bilancio. Le modifiche riguardano principalmente la normativa sulla prima casa, con un aumento della soglia di esenzione. Questi aggiornamenti mirano a rendere più chiari e aggiornati i criteri per la determinazione della situazione patrimoniale, influendo sulle condizioni di accesso alle agevolazioni sociali e fiscali.

Entrano in vigore le modifiche del sistema di calcolo dell’Isee introdotte con l’ultima legge di bilancio, che rivedono soprattutto la normativa sulla prima casa alzandone la soglia di esenzione. La franchigia relativa alla casa di abitazione ai fini Isee viene fissata a 91.500 euro, fatta eccezione per i nuclei familiari la cui casa è ubicata nel Comune capoluogo di una delle Città metropolitane. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scattano i ritocchi al calcolo dell'Isee, modifiche alle franchigie per la prima casa

Leggi anche: Isee 2026: calcolo per i capoluoghi delle città metropolitane e franchigie casa

Leggi anche: Manovra 2026, nelle grandi città fino a 200mila euro la prima casa sarà fuori dal calcolo dell’Isee

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Isee, scattano i ritocchi nel sistema di calcolo con le modifiche sulla prima casa. Tutte le novità - 500 euro per ogni figlio convivente viene applicato dal secondo in poi ... msn.com