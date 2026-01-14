Scattano i ritocchi al calcolo dell' Isee modifiche alle franchigie per la prima casa
Entrano in vigore le nuove disposizioni sul calcolo dell’Isee, introdotte dalla recente legge di bilancio. Le modifiche riguardano principalmente la normativa sulla prima casa, con un aumento della soglia di esenzione. Questi aggiornamenti mirano a rendere più chiari e aggiornati i criteri per la determinazione della situazione patrimoniale, influendo sulle condizioni di accesso alle agevolazioni sociali e fiscali.
Entrano in vigore le modifiche del sistema di calcolo dell’Isee introdotte con l’ultima legge di bilancio, che rivedono soprattutto la normativa sulla prima casa alzandone la soglia di esenzione. La franchigia relativa alla casa di abitazione ai fini Isee viene fissata a 91.500 euro, fatta eccezione per i nuclei familiari la cui casa è ubicata nel Comune capoluogo di una delle Città metropolitane. 🔗 Leggi su Feedpress.me
