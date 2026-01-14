Scatta il corso di informatica

A febbraio il Consorzio Desio Brianza propone un corso gratuito di 100 ore, dedicato ai disoccupati, di informatica base e intermedia per acquisire le competenze informatiche sul pacchetto Office, sull’utilizzo dei canali social come strumento di ricerca del lavoro, con una introduzione all’intelligenza artificiale. Il calendario prevede lezioni 3 volte a settimana dalle 14.30 alle 18.30 per sviluppare conoscenze e abilità sul Pacchetto Microsoft Office, utilizzo dei canali social per la ricerca di lavoro e sull’uso di base dell’intelligenza artificiale. Sono previsti servizi gratuiti di orientamento e accompagnamento nella ricerca del lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

