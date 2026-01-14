Scarichi al suolo superati i limiti ma non è reato | assolta l’Isontina Ambiente

La sentenza ha assolto il rappresentante legale di Isontina Ambiente dall'accusa di aver superato i limiti di emissione in acqua, aria e suolo. Non si tratta di un reato, anche in presenza di scarichi superiori ai limiti consentiti. La decisione evidenzia l'importanza di analizzare con attenzione le normative ambientali e le responsabilità legali in ambito industriale.

Assolto il rappresentante legale della Isontina Ambiente dall'accusa di violazione per superamento dei limiti di emissione in acqua, aria e suolo. La sentenza a carico dell'uomo, difeso dall'avvocato Giovanni Borgna del foro di Trieste, è stata pronunciata dal giudice Sara Frattolin nel Tribunale.

