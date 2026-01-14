Scarichi al suolo superati i limiti ma non è reato | assolta l’Isontina Ambiente

Da triesteprima.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sentenza ha assolto il rappresentante legale di Isontina Ambiente dall'accusa di aver superato i limiti di emissione in acqua, aria e suolo. Non si tratta di un reato, anche in presenza di scarichi superiori ai limiti consentiti. La decisione evidenzia l'importanza di analizzare con attenzione le normative ambientali e le responsabilità legali in ambito industriale.

Assolto il rappresentante legale della Isontina Ambiente dall’accusa di violazione per superamento dei limiti di emissione in acqua, aria e suolo. La sentenza a carico dell’uomo, difeso dall’avvocato Giovanni Borgna del foro di Trieste, è stata pronunciata dal giudice Sara Frattolin nel Tribunale. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Leggi anche: "Superati i limiti, risponderemo". L'ira di Netanyahu su Hamas

Leggi anche: Superati i limiti di Pm10 nell'aria: scattano i divieti anti-inquinamento

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.