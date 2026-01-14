Scardinano il cancello e saccheggiano la cassa Furto in un bar del centro di Arezzo
Nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 gennaio, il Liquid Bar di via di Tolletta, nel centro di Arezzo, è stato oggetto di un furto. I ladri hanno scardinato il cancello e si sono introdotti nel locale, portando via alcune decine di euro. Si tratta dell’ultimo episodio di criminalità che coinvolge attività commerciali nella zona, suscitando preoccupazione tra i residenti e gli esercenti.
Nuovo furto nel centro di Arezzo. Stavolta a essere preso di mira è stato il Liquid Bar, locale situato in via di Tolletta, nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 gennaio, con un bottino di alcune decine di euro."Ho chiuso il locale ieri sera a mezzanotte - ha raccontato la proprietaria - e.
