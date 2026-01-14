Scappa all’alt fa impazzire mezza Valdichiana e alla fine vince il cronometro | Arrestato? Macché

In un episodio che ha catturato l’attenzione della Valdichiana, un uomo ha messo in atto un episodio di guida spericolata, ignorando le richieste delle forze dell’ordine. Nonostante l’intervento delle autorità, l’individuo ha scelto di proseguire la propria fuga, dimostrando una certa determinazione nel non rispettare le regole. Questa vicenda evidenzia ancora una volta la tensione tra rispetto delle norme e comportamenti rischiosi sulle strade.

C'è chi rispetta le regole e chi invece le considera un passatempo opzionale. Il protagonista di questa perla aretina, un trentenne italiano con curriculum già ben timbrato, alla vista della paletta decide che è l'ora di farsi un giretto movimentato. Alt ignorato, piede giù e via a spargere adrenalina e bestemmie tra Arezzo e Monte San Savino. Ore 19, zona stazione. Le forze dell'ordine gli chiedono di fermarsi. Lui risponde con una Ford lanciata come se avesse il diavolo in scadenza di contratto sul sedile. Parte un inseguimento degno di una sagra del rischio inutile: sorpassi a caso, velocità allegre e cittadini trasformati in birilli viventi.

