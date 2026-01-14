Scandicci-Le Cannet oggi Champions League volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, mercoledì 14 gennaio alle ore 18:00, si disputa la partita tra Scandicci e Volero Le Cannet, valida per la fase a gironi della Champions League di volley femminile 2026. L'incontro si svolge a Scandicci e sarà possibile seguirlo in diretta streaming o in TV, secondo le modalità indicate. Di seguito, tutte le informazioni su orario, programmazione e modalità di visione.

Oggi mercoledì 14 gennaio (ore 18.00) si gioca Scandicci-Volero Le Cannet  incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. Nuovo appuntamento con la massima competizione europea al Pala BigMat di Firenze, dove le Campionesse del Mondo cercheranno di rialzare la testa dopo aver perso per 3-1 contro il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti. Le toscane saranno obbligate a vincere contro le toscane, battute per 3-1 nella sfida d’andata, per continuare a sperare di agguantare il primo posto nel gruppo A, l’unico che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale (la seconda classificata passerà dai playoff). 🔗 Leggi su Oasport.it

