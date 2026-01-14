Scandicci corsara in Champions | Le Cannet annientata 3-0

La Savino Del Bebe Scandicci ha ottenuto una vittoria importante in Champions League femminile, battendo il Volero Le Cannet con un risultato di 3-0 nella quarta giornata della fase a gironi. La squadra toscana ha mostrato solidità e determinazione, tornando al successo dopo la sconfitta contro il VakifBank Istanbul. La partita si è conclusa con set equilibrati, evidenziando la crescita e il carattere del team.

La Savino Del Bebe Scandicci ha dominato il Volero Le Cannet con un netto 3-0 (25-18,25-13,25-23) nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League femminile di pallavolo, ritrovando la vittoria dopo la sconfitta subita contro il VakifBank Istanbul nel turno precedente. La squadra toscana si è imposta in 68 minuti di gioco davanti .

