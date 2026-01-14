Scambio tra Gatti e Loftus-Cheek si complica tutto | ecco perché E salta una pista per la difesa
Lo scambio tra Federico Gatti e Ruben Loftus-Cheek, in fase di trattativa tra Juventus e Milan, potrebbe non concretizzarsi. Secondo fonti di 'SportMediaset', alcune complicazioni hanno messo in discussione l’accordo, portando alla possibile esclusione di una delle piste per la difesa. La situazione evidenzia le difficoltà tipiche di un mercato in evoluzione, influenzato da vari fattori che rendono incerto il futuro di questa operazione.
Secondo quanto riferito da 'SportMediaset', potrebbe arenarsi in via definitiva lo scambio del quale Juventus e Milan - per questa sessione invernale di calciomercato - stavano discutendo tra Federico Gatti e Ruben Loftus-Cheek. Il motivo è semplice. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
