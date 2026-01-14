sassuolo effetto berardi quando manca si vede

Il Sassuolo ha dimostrato di poter ottenere risultati anche in assenza di Domenico Berardi, come successo nelle partite di Verona e Cagliari ad ottobre e nella vittoria contro la Fiorentina a dicembre. La squadra ha saputo adattarsi e mantenere la propria competitività senza il suo principale uomo gol, evidenziando una solidità che va oltre il singolo talento. La mancanza di Berardi si fa comunque sentire, confermando il suo ruolo chiave nel rendimento neroverde.

Era un felice paradosso, quello del Sassuolo che vinceva (anche) senza Domenico Berardi. Era successo a Verona e a Cagliari, a ottobre, quando il 10 neroverde si era fermato per guai immediatamente superati, ed ancora due mesi fa, quando il Sassuolo aveva superato la Fiorentina griffato l’ultima vittoria stagionale. Ma era, appunto, un paradosso, ancorchè felice, ed è durato poco, nel senso che, a vedere il Sassuolo di oggi, quello che non vince da sei gare, la mancanza di Berardi si fa sentiire eccome. Mica solo la sua, certo, ma la sua in particolare perché, anche se tutti sono importanti, quando mancano i più forti il problema c’è. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

