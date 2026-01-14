Sarà possibile richiedere o rinnovare il passaporto

Da ieri mattina, 14 gennaio, l’ufficio postale “Polis” di Lozzo Atestino (PD) è stato ufficialmente riaperto dopo un intervento di rinnovamento. Ora gli utenti possono richiedere o rinnovare il passaporto presso questa sede rinnovata, situata in via Roma. Un servizio più efficiente e aggiornato per le esigenze della comunità locale.

Taglio del nastro, ieri mattina 14 gennaio, all'ufficio postale "Polis" di Lozzo Atestino, in provincia di Padova, completamente rinnovato nella sua tradizionale sede di via Roma. All'inaugurazione dell'ufficio postale hanno partecipato il sindaco Luca Ruffin e il responsabile degli uffici.

