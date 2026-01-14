Sara Allemand trionfa nella discesa di Coppa Europa a Pass Thurn! Classifica generale a tinte azzurre

Sara Allemand si aggiudica la discesa libera di Pass Thurn, consolidando il suo ruolo nella classifica generale di Coppa Europa femminile. Con questa vittoria, l’Italia prosegue il suo percorso positivo nella stagione, portando a cinque il numero di successi complessivi. Un risultato che testimonia la crescita e il talento delle atlete azzurre nello sci alpino internazionale.

Continua il magico momento dell'Italia nella Coppa Europa femminile di sci alpino. Le vittorie in stagione sono diventate cinque e l'ultima è stata quella di Sara Allemand, che ha trionfato nella discesa libera in Austria a Pass Thurn. Per la venticinquenne piemontese si tratta del primo successo in carriera nel circuito continentale dopo che era salita sul podio già per tre volte nella scorsa stagione. Un successo che può darle sicuramente fiducia in vista anche dei prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo, dove può andare a caccia di un piazzamento tra le prime trenta, finora ottenuto una sola volta lo scorso dicembre in superG in Val d'Isere.

