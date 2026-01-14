Santa Vittoria senza medico | Si farà di tutto per averlo

A Santa Vittoria di Gualtieri si lavora per mantenere aperto in modo stabile l’ambulatorio del medico di famiglia. L’amministrazione si impegna a fare tutto il possibile per garantire un servizio sanitario continuo e accessibile ai cittadini, sottolineando l’importanza di un presidio medico presente sul territorio. La priorità è assicurare assistenza sanitaria di qualità, valorizzando l’impegno a tutela della salute della comunità.

"Faremo il possibile affinché a Santa Vittoria di Gualtieri possa restare attivo in modo fisso l’ambulatorio del medico di famiglia". Lo conferma il sindaco Federico Carnevali, di fronte ai timori dei cittadini della frazione, dopo il trasferimento altrove dei due medici di base che operano attualmente a Santa Vittoria, nell’ambulatorio di proprietà comunale collocato nell’area di palazzo Greppi. Uno dei medici è destinato a sostituire un collega andato in pensione, trasferendosi all’ambulatorio di Gualtieri, in centro. E una loro collega, ora a Santa Vittoria, ha scelto per motivi personali di trasferirsi altrove. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

