Santa Barbara e Sassello arrivano soldi dal Comune

Il Comune di Bormio ha annunciato un finanziamento volto alla ristrutturazione delle chiese di Santa Barbara e Sassello. Questi edifici, oltre ad essere centri di fede, rappresentano importanti testimonianze storiche e culturali dell’identità locale. L’intervento mira a preservare e valorizzare il patrimonio artistico e spirituale, garantendo la conservazione di luoghi simbolo per la comunità di Bormio.

Il Comune di Bormio sostiene economicamente la ristrutturazione delle chiese di Santa Barbara e Sassello, luoghi di fede e spiritualità, ma anche custodi di un patrimonio artistico e culturale di inestimabile valore dell’identità bormina. L’amministrazione comunale ha scelto di investire con decisione per il recupero del patrimonio religioso, a sostegno del lavoro dei volontari: i contributi sono stati garantiti alla parrocchia di Bormio e all’associazione Sassello per i progetti di valorizzazione. Il restauro della chiesa di Santa Barbara, inaugurata lo scorso 4 dicembre, è stato curato dalla parrocchia di Bormio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Santa Barbara e Sassello, arrivano soldi dal Comune Leggi anche: Bormio punta sulle chiese di Santa Barbara e del Sassello: restauro e valorizzazione Leggi anche: Arrivano i soldi dal mese prossimo: milioni di italiani esultano Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Santa Barbara e Sassello, arrivano soldi dal Comune; Riallineamento accise -4,05 centesimi su benzina e +4,05 su gasolio; Milano – Cortina, domani la Fiamma Olimpica a Genova portata da Vanni Oddera. Santa Barbara e Sassello, arrivano soldi dal Comune - Il Comune di Bormio sostiene economicamente la ristrutturazione delle chiese di Santa Barbara e Sassello, luoghi di fede ... msn.com

Bormio, contributi comunali per il restauro delle chiese di Santa Barbara e del Sassello - Il Comune di Bormio ha destinato contributi economici a sostegno di interventi di restauro e valorizzazione delle chiese di Santa Barbara e della Beata Vergine del Sassello, due edifici di rilievo per ... intornotirano.it

Da Salerno a Clermont-Ferrand, fino alla première USA a Santa Barbara: , debutto alla regia di Giorgio Giampà, continua il suo viaggio nei grandi contesti internazionali. Dopo il Premio Miglior Cortometraggio alla XXX edizione del Linea d'Om - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.