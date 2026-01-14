Sanremo 2026 niente Madonna all’Ariston
Per Sanremo 2026, Madonna non sarà ospite all’Ariston. La cantante, nota per il suo brano “La bambola” di Patty Pravo, ha alimentato le aspettative di una possibile partecipazione, ma al momento non sono previsti interventi dal vivo della artista durante il festival. La manifestazione si concentrerà sugli artisti italiani e sulle competizioni musicali, mantenendo un approccio sobrio e in linea con le tradizioni del festival.
Madonna che canta La bambola, iconico brano di Patty Pravo, che sarà in gara al Festival di Sanremo 2026, ha un po’ facilitato la suggestione di vederla superospite di Carlo Conti sul palco dell’Ariston. Ma l’idea, per quanto affascinante, resterà tale. Credo sia abbastanza impossibile che Madonna possa venire al Festival di Sanremo. Si è creato questo cortocircuito perché Madonna ha cantato ‘La bambola’ di Patty Pravo, che è una delle artiste in gara. Ma non credo sia percorribile questa strada ha dichiarato il conduttore e direttore artistico del Festival, intervenuto durante il seminario sulla kermesse canora alla Scuola di Giornalismo di Perugia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
