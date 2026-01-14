Sanremo 2026 Fedez-Masini e Lamborghini favoriti sui social

A circa un mese e mezzo dall’inizio del 76° Festival di Sanremo 2026, si intensificano le discussioni sui possibili vincitori. Tra preferenze degli utenti e analisi dei social, Fedez-Masini e Lamborghini emergono come tra i favoriti. Le previsioni si intrecciano con opinioni che riflettono le diverse tendenze del panorama musicale italiano, evidenziando come il festival continui a rappresentare un momento di confronto tra tradizione e innovazione.

A un mese e mezzo dal 76° Festival di Sanremo scatta la corsa al totovincitore, tra previsioni e commenti su cui spesso pesano i gusti musicali e l’eterna diatriba tra vecchia guardia e nuove tendenze del panorama italiano. Vero è che le fanbase online sono diventate ormai determinanti nelle scelte del pubblico da casa, a volte sovvertendo i giudizi arrivati dalla sala stampa (non senza polemiche di sorta). E che dunque i social stiano diventando progressivamente sempre più decisivi nel capire quale sarà il nome che Carlo Conti leggerà nella notte del prossimo 28 febbraio. Ci vediamo a #Sanremo2026? #SaràSanremo pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

