Sanità | Toscana ai primi posti per i livelli essenziali di assistenza Lo certifica il Gimbe
Secondo il rapporto Gimbe, la Toscana si distingue nel panorama sanitario nazionale, raggiungendo nel 2023 un punteggio di 286 sui 226 medi italiani nei livelli essenziali di assistenza (Lea). Questo risultato evidenzia l'impegno della Regione nel garantire servizi sanitari di qualità e conformi agli standard richiesti, posizionandosi tra le prime in Italia per il rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
In Toscana nel 2023 (ultimo anno disponibile) a fronte di un punteggio medio nazionale di 226 punti, il punteggio totale degli adempimenti della Regione ai Livelli essenziali di assistenza (Lea) è di 286. La Regione è adempiente secondo il Nuovo sistema di garanzia (Nsg) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
