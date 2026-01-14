Sanità il Gimbe | Campania tredicesima in Italia per i livelli essenziali di assistenza Lea

Da napolitoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i dati del 2023 della Fondazione Gimbe, la Campania si colloca al 13° posto su 21 regioni italiane nella graduatoria dei livelli essenziali di assistenza (LEA). La valutazione evidenzia le caratteristiche e le criticità del sistema sanitario regionale, offrendo un quadro oggettivo della situazione attuale e delle aree di miglioramento.

La Campania si trova in una posizione bassa tredicesima su 21 nella graduatoria del punteggio totale relativo agli adempimenti Lea (livelli essenziali di assistenza), secondo i dati presentati oggi dal presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, relativi al 2023, nel corso. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

