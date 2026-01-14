Sanità di prossimità | l’Asl di Lecce avvia il servizio dello psicologo di base
L’Asl di Lecce ha avviato il programma di psicologia di base, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 11 del 2023. Questa iniziativa mira a offrire servizi di supporto psicologico accessibili sul territorio, inserendosi nel progetto di potenziamento della sanità di prossimità. La fase sperimentale rappresenta un passo importante verso un sistema sanitario più vicino alle esigenze della comunità.
LECCE – L’Asl di Lecce ha dato ufficialmente il via al reclutamento degli psicologi di base, segnando l’inizio della fase sperimentale prevista dalla legge regionale numero 11 del 2023. Questo provvedimento rappresenta un traguardo fondamentale per il potenziamento della salute mentale sul. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
