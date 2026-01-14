Sanders corre 230 km con clavicola e sterno fratturati alla Dakar | Sento l'osso conficcarsi nella pelle

Durante la decima tappa della Dakar, Daniel Sanders, campione in carica, ha subito una caduta che gli ha provocato fratture alla clavicola e allo sterno. Nonostante il dolore e le ferite, Sanders ha percorso 230 km, affermando di sentire l’osso conficcarsi nella pelle. La sua determinazione testimonia la tenacia dei piloti di questa gara estrema, anche di fronte a infortuni gravi.

