Sanders corre 230 km con clavicola e sterno fratturati alla Dakar | Sento l'osso conficcarsi nella pelle
Durante la decima tappa della Dakar, Daniel Sanders, campione in carica, ha subito una caduta che gli ha provocato fratture alla clavicola e allo sterno. Nonostante il dolore e le ferite, Sanders ha percorso 230 km, affermando di sentire l’osso conficcarsi nella pelle. La sua determinazione testimonia la tenacia dei piloti di questa gara estrema, anche di fronte a infortuni gravi.
Daniel Sanders, campione in carica e grande favorito per il successo finale, cade nella decima tappa e perde la leadership ma stringe i denti e chiude la speciale nonostante due fratture. Un gesto di coraggio estremo che segna la Dakar 2026 e riapre la corsa al titolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
