San Venanzo il Sindaco Marsilio Marinelli | Non accetteremo provvedimenti che mettano in discussione la permanenza della scuola sul nostro territorio

Il sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli, sottolinea l’importanza di garantire la presenza della scuola nel territorio, opponendosi a provvedimenti che possano mettere in discussione questa stabilità. Invita a superare la logica dei tagli e a investire nella salvaguardia degli istituti scolastici, soprattutto in zone periferiche e di area interna, in un contesto di contrazione demografica che richiede attenzione e impegno.

“Basta inseguire la logica dei tagli in materia di scuola pubblica, occorre invece investire per la salvaguardia dei presidi scolastici, tanto più in un periodo di forte contrazione demografica e tanto più in zone periferiche, marginali e di area interna quale è la nostra”. Lo dichiara il Sindaco. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

