san pio il piano straordinario di errico fi per superare il sovraffollamento del ps

Il piano straordinario di Errico (FI) mira a risolvere il sovraffollamento nel Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento. Attraverso interventi strutturali sul territorio, si intende migliorare l’efficienza dell’intera rete dell’emergenza-urgenza del Sannio, garantendo risposte più tempestive e organizzate per i cittadini. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per affrontare con gradualità e pianificazione le criticità attuali.

Tempo di lettura: 2 minuti Un piano straordinario del territorio per affrontare in maniera strutturale la crisi del Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento e riequilibrare l’intera rete dell’emergenza-urgenza del Sannio. È il documento di lavoro presentato dal consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico posto all’attenzione del Tavolo dei Sindaci convocato dal Comune di Pontelandolfo. Il piano straordinario si fonda sulla piena attuazione degli atti già vigenti – dai decreti commissariali regionali all’atto aziendale del San Pio, fino alla sentenza del TAR Campania che impone l’operatività del Pronto Soccorso H24 di Sant’Agata dei Goti – e propone un insieme coordinato di misure: valorizzazione dei medici del territorio, integrazione reale tra ospedale e medicina territoriale, attivazione strutturale del presidio di Sant’Agata come nodo della rete emergenza–urgenza, percorsi Fast Track e Fast Care per i codici minori, governo attivo dei posti letto attraverso il bed management, percorsi dedicati per pazienti oncologici e fragili, maggiore trasparenza e accountability sui tempi di attesa e sulle condizioni di permanenza nei Pronto Soccorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

