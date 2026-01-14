San Gaudenzio 2026 nominati i Novaresi dell' anno | chi sono
Nel 2026, i Novaresi dell’anno sono stati scelti: due donne e un uomo che si sono distinti nella comunità. Tra loro, una figura storica del volontariato locale, una docente e ricercatrice impegnata nella lotta contro il cancro e un rappresentante della Chiesa. La loro scelta riflette l’impegno e la dedizione di cittadini che contribuiscono al benessere e alla crescita di Novara.
Due donne e un uomo. Una storica figura del volontariato cittadino, una docente e ricercatrice impegnata nella lotta contro il cancro e un uomo di chiesa: sono i tre nuovi Novaresi dell'anno. I nomi sono stati resi noti oggi, mercoledì 14 gennaio, dall'amministrazione comunale, che li ha scelti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
