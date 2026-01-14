Sampdoria | aspettando Viti arriva Palma

La Sampdoria ha annunciato l'arrivo in prestito di Matteo Palma, giovane difensore classe 2008 proveniente dall'Udinese. In attesa di conoscere i dettagli sull'arrivo di Viti, questa operazione rappresenta un passo importante per la rosa della squadra. Palma si unisce così ai nuovi acquisti, contribuendo a rafforzare la linea difensiva in vista della stagione.

Nuovo acquisto per la Sampdoria. La società ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Matteo Palma, difensore classe 2008 dell'Udinese. Nelle ore scorse è stato depositato anche il contratto del giovane Fabio Badarau, altri 17enne, che dovrebbe però verosimilmente rinforzare la formazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: La battaglia finale di Bleach arriva in formato fisico: prezzo e contenuti speciali che i fan stavano aspettando

Leggi anche: Aspettando il Natale: a Caldari di Ortona arriva Babbo Natale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sampdoria, caccia ai difensori. E Narro torna nella C spagnola; Sampdoria, salta l’arrivo di Mitoglou. In difesa si avvicina Viti, ma emergenza in Irpinia.

Sampdoria, in chiusura Viti e Palma. E si lavora a Kouamè - Doppia novità in difesa sul mercato dei blucerchiati, che stanno trattando anche per l’attaccante della Fiorentina ... primocanale.it