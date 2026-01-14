Sampdoria | aspettando Viti arriva Palma

Da genovatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sampdoria ha annunciato l'arrivo in prestito di Matteo Palma, giovane difensore classe 2008 proveniente dall'Udinese. In attesa di conoscere i dettagli sull'arrivo di Viti, questa operazione rappresenta un passo importante per la rosa della squadra. Palma si unisce così ai nuovi acquisti, contribuendo a rafforzare la linea difensiva in vista della stagione.

Nuovo acquisto per la Sampdoria. La società ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Matteo Palma, difensore classe 2008 dell'Udinese. Nelle ore scorse è stato depositato anche il contratto del giovane Fabio Badarau, altri 17enne, che dovrebbe però verosimilmente rinforzare la formazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: La battaglia finale di Bleach arriva in formato fisico: prezzo e contenuti speciali che i fan stavano aspettando

Leggi anche: Aspettando il Natale: a Caldari di Ortona arriva Babbo Natale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sampdoria, caccia ai difensori. E Narro torna nella C spagnola; Sampdoria, salta l’arrivo di Mitoglou. In difesa si avvicina Viti, ma emergenza in Irpinia.

sampdoria aspettando viti arrivaSampdoria, in chiusura Viti e Palma. E si lavora a Kouamè - Doppia novità in difesa sul mercato dei blucerchiati, che stanno trattando anche per l’attaccante della Fiorentina ... primocanale.it

sampdoria aspettando viti arrivaCalciomercato Sampdoria, La Repubblica: in difesa arriva solo Mattia Viti? Jesper Frebderg blocca ulteriori arrivi. Il motivo - In questo calciomercato alla Sampdoria potrebbe arrivare solo Viti: Jesper Fredberg potrebbe aver bloccato un secondo arrivo ... clubdoria46.it

sampdoria aspettando viti arrivaCalciomercato Sampdoria, corsa contro il tempo per avere Mattia Viti nel derby. Pressing di Andrea Mancini. Invece Matteo Palma… - Doppio colpo di calciomercato per la Sampdoria: arrivano Viti e Palma, che Mancini vorrebbe mettere a disposizione già per il derby ... clubdoria46.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.