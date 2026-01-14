Sampdoria | aspettando Viti arriva Palma
La Sampdoria ha annunciato l'arrivo in prestito di Matteo Palma, giovane difensore classe 2008 proveniente dall'Udinese. In attesa di conoscere i dettagli sull'arrivo di Viti, questa operazione rappresenta un passo importante per la rosa della squadra. Palma si unisce così ai nuovi acquisti, contribuendo a rafforzare la linea difensiva in vista della stagione.
Nuovo acquisto per la Sampdoria. La società ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Matteo Palma, difensore classe 2008 dell'Udinese. Nelle ore scorse è stato depositato anche il contratto del giovane Fabio Badarau, altri 17enne, che dovrebbe però verosimilmente rinforzare la formazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sampdoria, caccia ai difensori. E Narro torna nella C spagnola; Sampdoria, salta l’arrivo di Mitoglou. In difesa si avvicina Viti, ma emergenza in Irpinia.
Sampdoria, in chiusura Viti e Palma. E si lavora a Kouamè - Doppia novità in difesa sul mercato dei blucerchiati, che stanno trattando anche per l’attaccante della Fiorentina ... primocanale.it
Calciomercato Sampdoria, La Repubblica: in difesa arriva solo Mattia Viti? Jesper Frebderg blocca ulteriori arrivi. Il motivo - In questo calciomercato alla Sampdoria potrebbe arrivare solo Viti: Jesper Fredberg potrebbe aver bloccato un secondo arrivo ... clubdoria46.it
Calciomercato Sampdoria, corsa contro il tempo per avere Mattia Viti nel derby. Pressing di Andrea Mancini. Invece Matteo Palma… - Doppio colpo di calciomercato per la Sampdoria: arrivano Viti e Palma, che Mancini vorrebbe mettere a disposizione già per il derby ... clubdoria46.it
Fabrizio Vaccarini e Matteo Noceti ospiti, in diretta, sabato 10 gennaio, ore 14, di Aspettando il Campionato Il giornalista Fabrizio Vaccarini e l'opinionista Matteo Noceti analizzano le gare Genoa-Cagliari, Avellino-Sampdoria, Entella-Monza e Sudtirol-Spezia facebook
