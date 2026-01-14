Salvini e Abodi convocano una riunione urgente per far luce sul caos dei tedofori di Milano-Cortina

Salvini e Abodi hanno convocato una riunione urgente per affrontare le criticità legate al passaggio del testimone olimpico a Milano-Cortina. L’obiettivo è fare chiarezza sulla gestione e sui problemi emersi, al fine di garantire un'organizzazione efficiente e trasparente dell’evento. La riunione rappresenta un passo importante per chiarire le responsabilità e pianificare le future strategie.

Polemica sui tedofori per Milano-Cortina 2026: Salvini e Abodi convocano riunione urgente - Cortina 2026 diventa il tema di una riunione urgente a livello ministeriale. tuttomercatoweb.com

I tedofori abbandonati, Abodi e Salvini: "Riunione urgente per fare chiarezza" - Il vicepremier e il ministro dello sport, con una nota congiunta, hanno invitato a un videocollegamento tutti i soggetti coinvolti in Milano Cortina 2026: "Fatte scelte che lasciano perplessi" ... msn.com

Salvini il “maratoneta”: la lotta con Abodi. Lo sport è il suo nuovo Viminale. La nota "sconcertata" della Lega sui tedofori per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Di @carusocarmelo x.com

Ex campioni esclusi e critiche alle scelte: il coinvolgimento dell’Uomo Gatto (Sarabanda) alimenta il dibattito. Il disappunto dei ministri Salvini e Abodi facebook

