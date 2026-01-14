Salute | la Campania 13esima in Italia per i livelli essenziali di assistenza

La regione Campania si colloca al 13º posto nella classifica italiana dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Nonostante abbia raggiunto gli standard minimi richiesti, la sua posizione rimane nella metà inferiore della graduatoria, composta da 21 regioni e province autonome. Questo risultato riflette lo stato attuale del sistema sanitario regionale, evidenziando aree di miglioramento e l’importanza di un monitoraggio costante per garantire servizi di qualità ai cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti La Campania, pur essendo una Regione "adempiente secondo il nuovo sistema di garanzia" (in Italia otto non lo sono), si trova in una posizione medio bassa (13esima su 21 regioni e province autonome prese in considerazioni) nella graduatoria del punteggio totale relativo agli adempimenti Lea (livelli essenziali di assistenza). I dati, risalenti al 2023 (l'ultimo anno disponibile), è stato fornito dal presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, nel corso dell'audizione odierna presso la commissione Affari costituzionali del Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge delega per la determinazione dei Lep (livelli essenziali delle prestazioni).

