Sabrina Ferilli | età dove vive marito carriera e curiosità sull’attrice

Sabrina Ferilli, attrice italiana di lunga esperienza, è nata nel 1964 e risiede in Italia. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose produzioni teatrali, cinematografiche e televisive, guadagnandosi apprezzamenti per la sua versatilità e professionalità. È sposata e conosciuta anche per alcune curiosità legate alla sua vita privata e alle sue attività extra-campo. Di seguito, un approfondimento sulla sua biografia e carriera.

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate e riconoscibili del panorama televisivo e cinematografico italiano. Ironica, schietta, profondamente romana nel modo di porsi, nel corso degli anni è riuscita a costruire una carriera solida e trasversale, capace di attraversare cinema d'autore, fiction popolari e grandi show televisivi. Con oltre trent'anni di carriera alle spalle, Ferilli è diventata un volto familiare per diverse generazioni di spettatori, mantenendo sempre una forte identità personale e una naturalezza che l'hanno resa unica nel suo genere. Età, origini e formazione. Sabrina Ferilli è nata il 28 giugno 1964 a Fiano Romano, in provincia di Roma.

