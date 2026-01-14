Ruggeri pronta alla svolta | Ora più spazio al cemento

Jennifer Ruggeri, giovane tennista jesina, conclude il 2025 con il miglior ranking della sua carriera e mira a ulteriori progressi. Dopo aver conquistato quattro titoli ITF e chiuso l’anno al n.313 mondiale, si prepara a una svolta, puntando a ottenere maggior spazio nel circuito e a qualificarsi per i principali tornei dello Slam. La sua determinazione indica un percorso di crescita costante e ambizioso nel mondo del tennis professionistico.

Jennifer Ruggeri chiude il 2025 col best ranking, ma non vuole certo fermarsi. La ventiduenne jesina dopo quattro titoli ITF ha terminato lo scorso anno al numero 313 al mondo ma vuole crescere ancora, magari entrando nel tabellone principale di uno Slam. "È stato un anno molto positivo, perché si è concluso nel migliore dei modi. Inaspettato", sottolinea. L'inizio, però, non è stato dei più semplici. O no? "Vero. Ho fatto un po' fatica, difficoltà nel trovare continuità, sia in campo che fuori. Vivevo un po' nel caos, diciamo così". Il caos di una giovane professionista che gira l'Europa con una valigia e una racchetta.

