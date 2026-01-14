Rugby Menoncello | L’Italia non è più una sorpresa Ora vogliamo dimostrare chi siamo

Tommaso Menoncello sottolinea come l’Italia del rugby abbia ormai superato il ruolo di sorpresa, affermandosi come una realtà consolidata. Con determinazione, il giocatore esprime la volontà di dimostrare il proprio valore e confermare la crescita della squadra. In un contesto di maturità sportiva, Menoncello riflette sulla fase attuale, evidenziando l’importanza di continuare a dimostrare il proprio livello senza timori.

Tommaso Menoncello parla come chi ha già attraversato il fuoco e ora non teme più lo sguardo degli altri. Nell’intervista concessa al Midi Olympique, il periodico di rugby transalpino, il centro azzurro disegna il perimetro di un’Italia che ha smesso di sopravvivere e ha iniziato a pretendere. “Sono convinto che potremo disputare il miglior Sei Nazioni della nostra storia”, dice, con una sicurezza che non è arroganza ma consapevolezza. L’Italia, spiega, non è più la nazionale rassegnata di due o tre anni fa: oggi è una squadra rispettata, una squadra che non entra più in campo per non perdere. Merito anche della guida di Gonzalo Quesada, giovane nel senso più anagrafico del termine, ma soprattutto capace di portare una mentalità più vicina ai giocatori, aggiungendo velocità, corsa e ambizione a un gioco che ora vuole osare. 🔗 Leggi su Oasport.it

