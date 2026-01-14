Ruben Coppolella presenta il suo best of al Circolo Ufficiali di Verona
Venerdì 16 gennaio alle ore 18:00, al Circolo Ufficiali di Verona, Ruben Coppolella presenta il suo album “Best of”. L’evento si svolge nella Sala Adige di Castelvecchio e celebra i 25 anni di carriera del cantautore veronese, offrendo un’anteprima delle sue canzoni più significative. Un’occasione per conoscere il percorso artistico di Coppolella e ascoltare i brani che hanno segnato la sua storia musicale.
