Rotatoria assassina sulla SS 18 a Battipaglia | Italia dei Diritti chiede una urgente messa in sicurezza
Italia dei Diritti evidenzia le criticità della rete stradale sulla SS 18 a Battipaglia, dove una rotatoria presenta rischi significativi per gli automobilisti. Il segretario provinciale Corrado Fella sottolinea l’urgenza di interventi per migliorare la sicurezza e prevenire incidenti in questo tratto. La richiesta mira a sensibilizzare le autorità competenti sulla necessità di interventi immediati per garantire la tutela di tutti gli utenti della strada.
Italia dei Diritti torna a occuparsi delle criticità della rete viaria nazionale: il segretario provinciale IdD Corrado Fella segnala, infatti, una rotatoria sulla SS 18 che mette in serio pericolo gli automobilisti che la percorrono, e i numerosi incidenti che si verificano in questo tratto di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Maxi Progetto ANAS per la messa in sicurezza dell SS 156 dei Monti Lepini
Leggi anche: Scuola Cuzzupoli di Lazzaro, Ancadic chiede intervento urgente per la messa in sicurezza di un cornicione
"Rotatoria assassina sulla SS 18 a Battipaglia": Italia dei Diritti chiede una urgente messa in sicurezza - Italia dei Diritti torna a occuparsi delle criticità della rete viaria nazionale: il segretario provinciale IdD Corrado Fella segnala, infatti, una rotatoria sulla SS 18 che mette in serio pericolo ... salernotoday.it
La rotatoria assassina sulla SS 18 a Battipaglia - Le palme piantumate dal comune a lato strada nascondono la segnaletica verticale che preavvisa gli automobilisti della presenza della rotatoria causando ... napolivillage.com
Spettacolare incidente questa mattina in via Cesare Cabras, un Mercedes ha superato la rotatoria e si è schiantato sul palo dell'illuminazione pubblica. facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.