Romina Power | Felicità? Non la volevo incidere non mi piaceva la musica con Al Bano

Le esternazioni di Romina Power su "Felicità", uno dei brani cantati con Al Bano che hanno maggiormente contribuito a dare notorietà alla coppia, continuano a far discutere: il tema è stato argomento di dibattito anche a "La Volta Buona". Ospite di "Supernova", podcast di Alessandro Cattelan, l'artista ha espresso un giudizio decisamente poco lusinghiero non solo sulla singola canzone, ma più in generale sui pezzi incisi con l'allora ex marito. "Io non la volevo neanche incidere, la trovavo una canzone banale ", ha affondato la Power senza troppi giri di parole riferendosi al celebre brano del 1982, "la musica che facevo con Al Bano non era il mio genere, non è quella che ascolto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

