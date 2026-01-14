Romina ha avuto guadagni inimmaginabili grazie a Felicità ha sputato nel piatto in cui ha mangiato

Da today.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti dichiarazioni di Romina Power riguardo alla sua collaborazione con Al Bano hanno suscitato discussioni nel mondo della musica. Cristiano Minellono, autore del brano

"Clamoroso autogol": così Cristiano Minellono, autore del brano Felicità, ha commentato le recenti dichiarazioni di Romina Power sulla sua carriera con l'ex marito Al Bano. La cantante ospite dell’ultima puntata di 'Supernova' il podcast di Alessandro Cattelan ha ammesso di non essersi mai. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: McTominay non sputa nel piatto in cui ha mangiato: «Troppo facile dire che se lasci lo United, diventi più forte»

Leggi anche: Cantù rinnova il Benvenuto ai nuovi nati: bonus una tantum per chi ha avuto o ha adottato un bambino nel 2025

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.