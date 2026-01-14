Rome sets 30 kph city centre speed limit following other European capitals

Roma ha annunciato l’adozione di un limite di 30 km/h nel centro città, seguendo l’esempio di altre capitali europee. Questa misura mira a migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita, riducendo l’inquinamento e i rischi di incidenti. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di politiche di mobilità sostenibile adottate da molte città europee per favorire un ambiente urbano più sicuro e vivibile.

ROME, Jan 14 (Reuters) - Rome is set to become the latest European capital to sharply reduce speed limits, forcing Italians notorious for breakneck driving to slow down i. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

rome sets 30 kphRome sets 30 kph city centre speed limit, following other European capitals - Rome is set to become the latest European capital to sharply reduce speed limits, forcing Italians notorious for breakneck driving to slow down in an effort to reduce accidents and pollution. msn.com

Milan mayor says 30 kph speed limit not in whole city - Milan Mayor Beppe Sala said Thursday that a council motion introducing a 30 kph speed limit across the Lombardy capital should instead be restricted to certain parts of the ... ansa.it

