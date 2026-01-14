Rome sets 30 kph city centre speed limit following other European capitals

Roma ha annunciato l’adozione di un limite di 30 km/h nel centro città, seguendo l’esempio di altre capitali europee. Questa misura mira a migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita, riducendo l’inquinamento e i rischi di incidenti. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di politiche di mobilità sostenibile adottate da molte città europee per favorire un ambiente urbano più sicuro e vivibile.

Milan mayor says 30 kph speed limit not in whole city - Milan Mayor Beppe Sala said Thursday that a council motion introducing a 30 kph speed limit across the Lombardy capital should instead be restricted to certain parts of the ... ansa.it

