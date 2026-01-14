Romano sul Real Madrid | Perdere uno come Modric è stato un problema per lo spogliatoio

Fabrizio Romano ha commentato su 'DAZN' l'importanza di Luka Modric per il Real Madrid, sottolineando come la perdita di un giocatore di tale calibro abbia rappresentato una sfida per lo spogliatoio. La sua presenza e leadership sono state fondamentali per la squadra, e la loro assenza si è fatta sentire nel corso della stagione.

Intervenuto su 'DAZN', l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato del Real Madrid, soffermandosi sull'assenza di Luka Modric. Ecco le sue parole sul tema.

Romano: “Il messaggio che arriva dal Real Madrid per Gonzalo Garcia è…” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha sottolineato che difficilmente il Real Madrid farà partire Gonzalo Garcia: "Per quanto riguarda invece le tante domande che stiamo ricevendo ... tuttojuve.com

Romano: “Inter-Atletico Madrid, accordo per la cessione di Humanes! Le ultimissime” - In attesa che si scaldi il mercato della prima squadra, l'Inter chiude una mossa in uscita per un talento delle sue giovanili. msn.com

XABI ALONSO LASCIA IL REAL MADRID CON EFFETTO IMMEDIATO Fatale la sconfitta in Supercoppa contro il Barcelona, dopo la parvenza di ripresa post-crisi in campionato Lo riporta Fabrizio Romano: CAMBIA TUTTO A MADRID SPONDA REAL # facebook

