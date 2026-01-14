Romagna Lug | un pomeriggio di creatività con la magia dei Lego a tema Winter

Romagna Lug invita grandi e piccoli a un pomeriggio dedicato alla creatività con i mattoncini Lego a tema Winter. Un’occasione per lasciarsi ispirare e sperimentare, scoprendo nuove possibilità di costruzione e divertimento. Un evento pensato per appassionati e famiglie, in un ambiente semplice e accogliente, dove l’immaginazione prende forma attraverso i colori e le forme dei Lego.

