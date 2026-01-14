Romagna Lug | un pomeriggio di creatività con la magia dei Lego a tema Winter
Romagna Lug invita grandi e piccoli a un pomeriggio dedicato alla creatività con i mattoncini Lego a tema Winter. Un’occasione per lasciarsi ispirare e sperimentare, scoprendo nuove possibilità di costruzione e divertimento. Un evento pensato per appassionati e famiglie, in un ambiente semplice e accogliente, dove l’immaginazione prende forma attraverso i colori e le forme dei Lego.
La magia dei mattoncini Lego torna a coinvolgere grandi e piccoli in un pomeriggio speciale dedicato alla fantasia. Romagna Lug fa ritorno eccezionalmente domenica 18 gennaio al centro commerciale Le Maioliche di Faenza, portando con sé colori, idee e tante costruzioni a tema per iniziare l’anno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Magia, creatività e un pizzico di Natale: un intero weekend dedicato ai mattoncini Lego
Leggi anche: Natale con i Lego! Due giornate di creatività, gioco e memoria
Da FLC CGIL Emilia Romagna FLC CGIL, CISL Scuola, Gilda UNAMS e SNALS CONFSAL dell’Emilia-Romagna oggi pomeriggio hanno incontrato l’Assessora regionale all’Istruzione Isabella Conti, che ha riferito sull’incontro di lunedì 12 gennaio con il Gove facebook
Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: Molto nuvoloso con precipitazioni estese e persistenti. Fenomeni in temporanea attenuazione sulla Romagna tra pomeriggio e sera, in intensificazione in nottata. Neve occasionalmente a 500/600 m. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.