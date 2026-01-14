Roma-Torino l’Olimpico tra luce e amarezza | Arena illumina la Roma cade ancora

Roma e Torino si sono affrontate all’Olimpico in una partita caratterizzata da luci e ombre. Mentre l’Arena si è accesa di entusiasmo, la squadra giallorossa ha incontrato ancora difficoltà, evidenziando le sfide di una stagione in corso. Un incontro che ha messo in risalto sia le speranze che le criticità della Roma, tra momenti di entusiasmo e segnali di riflessione.

L’Olimpico, che per Roma è ormai un’arena moderna, ha vissuto una serata contraddittoria: una promessa che illumina e una squadra che inciampa di nuovo. La Roma esce dalla Coppa Italia alla prima curva, ma dentro una partita amara lascia intravedere un futuro che bussa con forza. E quel futuro ha sedici anni. L’arena dell’Olimpico e il ragazzo che non ha avuto paura. C’è una scena che resterà. L’ingresso di Antonio Arena, il gol immediato, la naturalezza di chi non chiede permesso. Arena nell’arena, verrebbe da dire, perché l’Olimpico è diventato il luogo simbolico in cui i romanisti misurano il coraggio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Torino, l’Olimpico tra luce e amarezza: Arena illumina, la Roma cade ancora Leggi anche: Roma-Torino, le pagelle: Hermoso l’unico leader, Arena illumina la notte Leggi anche: Cagliari-Roma 1-0, colpo di Gaetano e Roma giù: Gasperini cade ancora all’Unipol Domus Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Roma-Torino: le pagelle Arena "1000 di questi gol" Hermoso "Falso centrale" El Shaarawy "Fantasma più che faraone" Svilar "Sottosopra" https://bit.ly/3Lt3yf6 - facebook.com facebook Roma-Torino 2-3, il tabellino: giallo per #Lazaro e #Aboukhlal #toronews #romatorino #coppaitaliafrecciarossa x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.