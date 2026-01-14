Roma-Torino Gasperini al vetriolo | Dal mercato mi aspettavo qualcosa in più in estate

Gasperini ha commentato la recente sconfitta della Roma in casa, sottolineando delusione per il mercato invernale e l’assenza di rinforzi in attacco. Il tecnico ha elogiato comunque la squadra, evidenziando la crescita e l’impegno mostrati. La partita in Coppa Italia ha confermato alcune difficoltà della squadra romanista, che continua a cercare stabilità e miglioramenti nel corso della stagione.

Il tecnico giallorosso ha risposto così sul mancato arrivo di rinforzi in attacco a metà gennaio e ha fatto grandi complimenti alla squadra La Roma cade nuovamente in casa in questa stagione e lo fa di nuovo in Coppa Italia, con cui evidentemente negli ultimi anni i giallorossi non hanno un buon feeling. La squadra di Gasperini perde col Torino all'Olimpico per la seconda volta su due, stavolta costa l'eliminazione. Gasperini (Ansafoto) – calciomercato.it Nel postpartita le parole del tecnico giallorosso che torna spedire la sua stoccata: In svantaggio ha fatto entrare due difensori, Bailey ha fatto l'attaccante centrale, ha esordito un ragazzo di 16 anni.

