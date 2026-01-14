Roma Torino 2-3 partita ‘pazza’ all’Olimpico | i granata passano in pieno recupero Giallorossi eliminati agli ottavi di finale di Coppa Italia

Roma e Torino si affrontano all’Olimpico in una partita di Coppa Italia terminata con il risultato di 2-3. I granata trovano il gol decisivo nel recupero, eliminando i giallorossi agli ottavi di finale. La sfida è stata caratterizzata da un andamento combattuto e un finale ricco di emozioni, che ha portato alla conclusione della competizione per la squadra romana.

Roma Torino 2-3, i giallorossi vengono eliminati subito dalla Coppa Italia. I granata portano a casa una vittoria fondamentale. Il match tra Roma Torino si è trasformato in una serata di pura follia calcistica, terminato con un pirotecnico 2-3 che ha premiato il cinismo dei granata proprio nei minuti finali. La gara si sblocca al 35?, quando Vlasic libera Adams che porta in vantaggio il Torino con una conclusione chirurgica all'angolino. La Roma barcolla ma non cade e, dopo l'intervallo, trova subito la forza di reagire grazie agli innesti di Gian Piero Gasperini. Al 46?, infatti, Hermoso firma il pareggio per la Roma su assist di Leon Bailey, ristabilendo l'equilibrio.

Coppa Italia: 3-2 alla Roma, il Torino ai quarti con l'Inter - Una doppietta di Adams e la rete al 90' di Ilkhan eliminano la Roma agli ottavi di Coppa Italia: il Torino supera il turno e si regala l'Inter ai quarti. ansa.it

Coppa Italia, il Torino vince 3-2 a Roma e affronterà l'Inter ai quarti - Sarà il Torino ad affrontare l'Inter a inizio febbraio nei quarti di finale di Coppa Italia. corriere.it

Torino knock Roma out of the Coppa Italia in CRAZY fashion • 35’ Roma 0-1 Torino • 46’ Roma 1-1 Torino • 52’ Roma 1-2 Torino • 81’ Roma 2-2 Torino • 90’ Roma 2-3 Torino Marco Baroni’s men move on x.com

Gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazioni di Roma-Torino! #ASRoma #RomaTorino #CoppaItalia - facebook.com facebook

